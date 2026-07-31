Vincenzo Italiano eski öğrencisini Beşiktaş'a istiyor! Teklif ortaya çıktı

Savunmaya bir sol stoper eklemesi yapmayı hedefleyen Beşiktaş, gündemine Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi Jeff Chabot'u gündemine almıştı. Siyah-beyazlı ekibin teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Yeni sezonda Felix Uduokhai'yi kadroda düşünmeyen ve Alman oyuncudan kendisine takım bulmasını isteyen siyah beyazlılar, 'şef stoper' arayışlarında önemli mesafe kat etti. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, yönetimden Stuttgart forması giyen Jeff Chabot'un transfer edilmesini talep etti. İtalyan teknik adam, Fransız asıllı Alman stoperi Spezia'yı çalıştırdığı dönemden tanıyor. Harekete geçen Beşiktaş transfer komitesinin Bundesliga ekibiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

KARTAL'A SICAK BAKIYOR

Kulübüyle Haziran 2028'e kadar mukavelesi bulunan 28 yaşındaki savunmacı için Stuttgart'a resmi teklif yapıldığı ve bonservis pazarlıklarının sürdüğü aktarıldı. Fotomaç'ın haberine göre, siyah beyazlıların Alman ekibine bonservis bedeli olarak 10 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu kaydedildi. İki kulübün el sıkışması halinde tecrübeli oyuncunun menajeri ile temaslar başlayacak. Jeff Chabot'un İstanbul'a gelmeye ve siyah beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.