Beşiktaş Danimarka'da tur peşinde! İşte Vincenzo Italiano’nun Midtjylland maçı 11’i

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Midtjylland ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bir üst tura yükselmek için Danimarka'da galibiyet kovalayacak. İşte Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun muhtemel 11'i...