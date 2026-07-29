Stoper transferinde gündeminde Brezilyalı Leo Pereira'yı alan Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Flamengo forması giyen deneyimli savunmacının, siyah-beyazlılar ve Brezilya ekibinin yapacağı transfer görüşmelerini beklediği öğrenildi.

Mohamed Salah transferinde frene basan ve şimdilik askıya alan Beşiktaş yönetimi, takımdaki eksik noktalara yöneldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre, mutlaka bir stoper transferi hedefleyen siyah-beyazlılar, Flamengo'dan 30 yaşındaki Leo Pereira'yı listenin ilk sırasına aldı. Kara Kartal, Brezilyalı stoper için Flamengo'ya 10 milyon euroluk bir teklif sundu. Brezilya temsilcisi ise ilk görüşmelerde olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. Yönetimin, tecrübeli stopere de 3 milyon euro maaş önerdiği dile getirildi. Görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Kariyeri boyunca hiç Avrupa'da bir kulüpte forma giyen Leo Pereira'nın Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Avrupa kupalarında oynamak isteyen Brezilyalı stoperin, kulüpler arasındaki görüşmeleri beklediği vurgulandı. Öte yandan Flamengo'nun 30 yaşındaki savunmacıya yeni bir teklif sunarak sözleşmesini uzatmak istediği ve tecrübeli stoperini kaybetmek istemediği savunuldu. Leo Pereira'nın Flamengo ile Aralık 2027'de sözleşmesi sona eriyor. Başarılı futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON KARAR KULÜPTE

Kara Kartal'ın stoper transferindeki hedefi Leo Pereira için son kararı Flamengo verecek. Brezilya kulübünün yönetimi, 30 yaşındaki stoperinde maaşında iyileştirme yapmayı planlıyor. Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk teklifini değerlendirme aşamasında olan Flamengo'nun iyi bir stoper alternatifi bulursa transfere izin verebileceği öğrenildi.

FLAMENGO'DA TARİHE GEÇTİ

Leo Pereira, Brezilya'da Flamengo kulübü tarihine geçti. Bugüne kadar Brezilya Serie A ekibiyle 306 resmi maça çıkan deneyimli stoper, 2 Brezilya şampiyonluğu, 2 Libertadores, 1 Sudamericana Kupası ve 3 Brezilya Kupası kazandı. 30 yaşındaki futbolcu, Flamengo tarihinde en fazla maça çıkan ve en fazla kupa kazanan oyuncular arasında yer alıyor.