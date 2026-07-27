Vincenzo Italiano Beşiktaş'a eski öğrencisini istiyor! U23 kontenjanına uygun

Orta sahaya bir takviye daha yapmayı hedefleyen Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisini kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Siyah beyazlı takımın teknik patronu Vincenzo İtaliano, orta saha rotasyonunu uzun lig maratonunda yeterli bulmuyor. İtalyan hoca Midtjylland maçının ardından yönetimden bu bölgeye 2 transfer talep etti. Çalışmalara başlayan siyah beyazlı idarecilerin Fiorentina'da forma giyen Giovanni Fabbian'ı gündemine aldığı ileri sürüldü. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan İtalyan oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlemiş olduğu U23 kotasına uyuyor. Fotomaç'ın haberine göre İtaliano, geçen sezonun ikinci yarısında Bologna'da kiralık olarak forma giyen eski öğrencisini ikna etmeye çalışacak.

3 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Orijinal mevkii 10 numara olan Giovanni Fabbian, 6 ve 8 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Geçen sezon Serie A (İtalya Ligi) toplam 29 karşılaşmada forma şansı bulan 23 yaşındaki İtalyan futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı. İtalya Kupası'nda 2 maçta süre alan başarılı orta saha, 1 asist yaptı.