Beşiktaş'ın yeni stoperi Premier Lig'den gelecek! Resmi teklif...

Savunma hattına bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Brighton forması giyen Igor Julio için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)