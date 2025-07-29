Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için görüşmelerini yoğunlaştırıyor. Milli futbolcu ile her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Benfica kulübüyle de transferi hızlandırmak amacıyla temaslarını güçlendirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, David Jurasek ve Orkun Kökcü'nün ardından Benfica'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, geçen yıl 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Portekiz ekibine giden Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için çalışmalara hız verdi. Portekiz ekibinde sergilediği başarılı performansla piyasa değerini 24 milyon euro'ya kadar çıkaran milli futbolcu için sponsor arayışına giren yönetim, bu rakamın önemli bölümünü karşılayacak bir sponsor bulduğu takdirde başarılı sol kanat oyuncusunun transferini bitirecek.