Kanat pozisyonu için arayışlarına hızla devam eden Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ın haberine göre, 27 yaşındaki Çekyalı kanat menajerleri aracılığıyla siyah-beyazlılara haber yollayarak "Gelmeye hazırım" dedi. Cerny'nin Türkiye'ye gelmeyi çok istemesi Beşiktaş'ı daha istekli hale getirdi. Siyah-beyazlı yönetim, Wolfsburg'lu yöneticilerle görüşmeleri bu hafta tamamlanıp, Vaclav Cerny'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

ŞARTLAR OLGUNLAŞIYOR

Teknik direktör Solskjaer'in istediği isimlerden birisi olan 1.82 boyundaki Çekyalı yıldız için şartlar her geçen gün olgunlaşıyor. Cerny'nin Alman ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Wolfsburg'un geçtiğimiz sezon Rangers'a kiraladığı 27 yaşındaki sağ kanat, 52 maça çıktı ve 18 gol atıp 9 asist yaptı. Alman ekibi 10 milyon bonservis bedeli talep ediyor. Kartal, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.

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Çekya Milli Takımı'nın vazgeçilmezlerinden biri olan Çekyalı futbolcu sağ kanat olmasına rağmen sol kanatta da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon 27 gole katkı yaparak transferin gözde isimlerinden biri oldu.