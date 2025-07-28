Kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında vites yükseltti. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, sağ bek, stoper ve sol kanat pozisyonları için önemli isimleri gündemine aldı. Kartal, sağ beke 27 yaşındaki Milan ile yollarını ayıran Davide Calabria, sol kanata 21 yaşındaki Partizan'dan Ibrahim Zubairu, stopere de 21 yaşındaki Zenit'den Robert Renan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yönetim, her üç isim için de temaslarını sıklaştırdı. Beşiktaş, Renan için görüşmelere başladı. Petersburg temsilcisinin, oyuncu için 15 milyon euro beklentisi var. Siyah-beyazlılar, rakamı aşağı düşürüp ödeme planını da yıllara bölmek istediği öğrenildi. Ganalı sol kanat oyuncusu İbrahim Zubairu için ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Bologna'da kiralık olarak geçiren son olarak kulüpsüz konumda bulunan Calabria ile temaslar sürüyor.