Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer tanıdık bir ismi gündemine aldı. İngiliz basınından The Sun'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Solskjaer, Manchester United'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Brandon Williams'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki İngiliz sol bek için Beşiktaş yönetiminin oyuncuyla ilk teması kurduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtiliyor. Önceki sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren Williams, Manchester United ile 2024 yazında sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2024/2025 sezonunu takımsız geçirdi.. Siyah-beyazlılar, hem savunma hattını güçlendirmek hem de yerli-yabancı dengesini sağlamak adına bu transferi öncelikleri arasına aldı. Solskjaer'in de oyuncunun gelişimi ve oyun sistemine uyumu konusunda yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.