TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Matheuzinho’ya teklif
Shakhtar Donetsk karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından Beşiktaş'ta moraller bozuldu. Siyah beyazlılarda özellikle sağ bekte yaşanan aksaklık nedeniyle yönetim harekete geçtive gündemine sürpriz bir ismi aldı. BJK SPOR HABERLERİ
Sağ bek transferinde henüz transferi tamamlayamamış Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim geldi. Andre Hernan'ın haberine göre Serdal Adalı yönetimi, sağ bek transferinde listeye Corinthians oyuncusu 24 yaşındaki Matheuzinho'yu aldı. Corinthians oyuncunun % 50'lik pay hakkına sahip. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlaması bekleniyor. Matheuzinho'nun Corinthians ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.