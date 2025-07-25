Transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş, sağ bek arayışlarında önemli bir virajı döndü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar, Real Madrid'le yollarını ayıran Lucas Vazquez için devreye girdi. Hem hücum hem savunma yönüyle öne çıkan Vazquez'in çok yönlülüğü, transferi cazip kılan en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Vazquez'in performansı da teknik ekibin ilgisini çekti.

EMERSON FLAMENGO DEDİ

Osayi-Samuel ve Walker- Peters transferlerinden sonuç alınamaması üzerine gündeme gelen Milanlı Emerson Royal'in Flamengo ile anlaşmasından dolayı rota yeniden Lucas Vazquez'e çevrildi. Beşiktaş yönetimi, 34 yaşındaki İspanyol futbolcuya resmi teklifini sundu. Tecrübeli oyuncunun, siyah-beyazlıların teklifine sıcak baktığı öğrenilirken, kısa süre içinde transferin netleşmesi bekleniyor. Kurmaylar sağ bek transferini bitirmek için yoğun bir çaba harcıyor.