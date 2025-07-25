Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un ayrılığı yakın! İşte transfer detayları
Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, kısa süre içerisinde takımdan ayrılabilir. Futbolcunun transfer durumuna dair ayrıntılar gün yüzüne çıktı. İşte yaşanan gelişmeler...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.07.2025 - 14:49
Yaz döneminin dikkat çeken takımlarından Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Siyah beyazlılarda adı özellikle Premier Lig ekipleri ile anılan genç golcü için beklenmedik bir transfer ihtimali ortaya çıktı.
İtalya Serie A'da mücadele eden Cagliari, Beşiktaş ile 19 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması üzerine görüşmelere başladı.