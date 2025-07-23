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Kuyt'tan flaş açıklama! Kuyt'tan flaş açıklama! 10:39
G.Saray sağ bekini M. City'de buldu! G.Saray sağ bekini M. City'de buldu! 10:01
G.Saray'da Frankowski Paris yolunda! G.Saray'da Frankowski Paris yolunda! 09:56
Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı bilgileri Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı bilgileri 09:42
F.Bahçe'de Diego Carlos'a teklif! F.Bahçe'de Diego Carlos'a teklif! 09:34
G.Saray'a Dünya yıldızı kaleci! G.Saray'a Dünya yıldızı kaleci! 09:18
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G.Saray'dan Tete açıklaması! G.Saray'dan Tete açıklaması! 00:11
Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe isyanı! Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe isyanı! 00:11
G.Saray'dan KAP'a bildirim geldi! G.Saray'dan KAP'a bildirim geldi! 00:11
Hakan'ın menajerinden flaş açıklama! Hakan'ın menajerinden flaş açıklama! 00:11
G.Saray'dan Icardi açıklaması! G.Saray'dan Icardi açıklaması! 00:11
F.Bahçe'ye Xhaka şoku! F.Bahçe'ye Xhaka şoku! 00:11
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam!
Beşiktaş'ın yeni sağ beki İngiltere'den geliyor!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 23 Temmuz 2025
💥Süper Loto çekildi (22 Temmuz)