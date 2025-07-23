BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümde ise, Shakhtar maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Antrenmana sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu, Fahri Kerem Ay ve Can Keleş katılmadı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Tüpraş Stadı'nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği müsabaka saat 21.00'de başlayacak.