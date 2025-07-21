Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk'i elemesi halindeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Rangers / Panathinaikos (Kaybedeni)
Viktoria Plzen / Servette (Kaybedeni)
Brann / Salzburg (Kaybedeni)
Aynı zamanda Siyah-beyazlıların Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Rosenborg / Banga (Kazananı)
Austria Wien / Spearli (Kazananı)
Midtjylland / Hibernian (Kaybedeni)
Silkeborg / Akureyri (Kazananı)
St. Patrick's Athletic / Nõmme Kalju (Kazananı)
Kauno Žalgiris / Valur (Kazananı)