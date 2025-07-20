Beşiktaş ile Napoli anlaştı! Cajuste...

Tammy Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü'nün ardından transferde vites yükselten siyah- beyazlılar, ön liberoya önemli bir ismi daha getirmek istiyor. Sky Sports'ta yer alan Fotomaç'ın derlediği habere göre Jens Cajuste için İtalyan ekibi Napoli ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, 25 yaşındaki İsveçli oyuncu ile aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalışıyor. Siyah-beyazlılar Cajuste için 10 milyon euro bonservis bedeli isteyen Napoli'yi 1 milyon euro kiralama bedeli ve 6.5 milyon euro satın almak opsiyonuyla ikna etti. Yıldız oyuncudan haber bekliyor.

UFAK PÜRÜZLER KALDI

Geçen sezon İngiliz ekibi İpswich Town'da kiralık olarak forma giyen İsveçli oyuncu Jens Cajuste henüz "olur" vermedi. Genç oyuncu ile büyük oranda anlaşan ancak aralarındaki ufak pürüzleri gidermeye çalışan siyah-beyazlılar transferi bitirme aşamasına geldi. Jens Cajuste anlaşma sağlandığı an Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçecek. İtalyan kulübündeki ilk sezonunun ardından geçen yıl İpswich Town'a kiralanan İsveçli ön libero, bu takımda 33 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.