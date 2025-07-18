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Galatasaray'dan peş peşe hamleler! Osimhen sonrası... Galatasaray'dan peş peşe hamleler! Osimhen sonrası... 01:02
Galatasaray'dan peş peşe hamleler! Osimhen sonrası... Galatasaray'dan peş peşe hamleler! Osimhen sonrası... 01:01
Archie Brown: İstendiğimi hissettim Archie Brown: İstendiğimi hissettim 00:38
Archie Brown: İstendiğimi hissettim Archie Brown: İstendiğimi hissettim 00:38
Mourinho'dan gelecek açıklaması! Mourinho'dan gelecek açıklaması! 00:30
Mourinho'dan gelecek açıklaması! Mourinho'dan gelecek açıklaması! 00:30
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Osimhen imzaya kaldı! Osimhen imzaya kaldı! 23:44
Osimhen imzaya kaldı! Osimhen imzaya kaldı! 22:49
Solskjaer:Shakhtar maçı... Solskjaer:Shakhtar maçı... 22:19
Fenerbahçe'de B planı belli oldu! Serbest kalma bedeli.. Fenerbahçe'de B planı belli oldu! Serbest kalma bedeli.. 22:18
Solskjaer: Shakhtar maçı... Solskjaer: Shakhtar maçı... 22:14
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