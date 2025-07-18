Beşiktaş kanat rotasyonuna ekleme yapmak istiyor. Bu kapsamda Wolwerhampton oyuncusu Gonçalo Guedes'i gündemine aldı. Hem kanat hem de ikinci forvet olarak görev alabilen 28 yaşındaki oyuncu, Benfica altyapısından yetiştikten sonra PSG, Valencia ve Wolverhampton gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Fotomaç'ın haberine göre Siyah beyazlı yönetim, hem skorer hem de yaratıcı yönüyle dikkat çeken Guedes'i kadrosuna katarak gol yollarında çeşitlilik ve kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de Guedes transferine onay verdiği belirtiliyor. Gonçalo Guedes, sol kanat dışında sağ kanat, forvet arkası ve hatta santrfor olarak da görev yapabiliyor. Sahadaki çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Portekizli yıldız, teknik heyetin elini güçlendiren bir profil olarak öne çıkıyor. Kartal, 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunan yıldız oyuncunun kulübü Wolverhampton ile temaslarını başlatırken kiralama formüllerini de masada tutuyor.

Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Wolves'ın, Jhon Arias'ı 20 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katması ile birlikte oyuncunun Beşiktaş transferine sıcak baktığı ifade edildi.