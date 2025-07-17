Beşiktaş-Petrzalka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları öncesinde hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, bu kapsamda Slovakya temsilcisi Petrzalka ile özel bir karşılaşmaya çıkacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine giren Kara Kartal, taraftarına umut aşılayacak bir oyun sergilemek istiyor. Peki, Beşiktaş-Petrzalka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Petrzalka maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Petrzalka ile hazırlık maçı oynayacak. Slovakya ekibiyle oynanacak karşılaşma sonrası Avusturya kampını tamamlayacak siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turuna kadar performansını yukarıya çıkartmayı hedefliyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Petrzalka maçında Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Petrzalka maçı ne zaman ve saat kaçta? BJK hazırlık maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-PETRZALKA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Petrzalka hazırlık maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-PETRZALKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturya'da oynanacak Beşiktaş-Petrzalka maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ WOLFSBERGER KARŞISINDA MAĞLUP

Son hazırlık maçında Wolfsberger'e karşı oynayan Beşiktaş, Avusturya 1'inci Lig ekibine karşı 3-2 kaybetti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer iki maçtır kadroya almadığı yeni transfer Tammy Abraham'ı bu kez on bire yazdı. Beşiktaş mücadeleye Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Kartal, Demir Ege, Rashica, Rafa, Joao Mario, Tammy Abraham on biriyle çıktı.