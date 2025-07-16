Beşiktaş'ın yeni sol beki David Jurasek Avusturya kampında A Spor mikrofonlarına konuştu.

"TANIDIK İSİMLERLE BİRLİKTE OLMAK İYİ HİSSETTİRİYOR"

"Rafa Silva, Joao Mario ve Orkun Kökçü'yü Benfica'dan tanıyorum. Tanıdık isimlerle birlikte olmak iyi hissettiriyor. Beşiktaş'ın büyüklüğü teklifi kabul etmemi sağladı. Ayrıca Ole Gunnar Solskjaer'in planları ve oynatmak istediği futbol nedeniyle Beşiktaş'a gelmek istedim.

Hücum etmeyi seven bir defans oyuncusu olarak kendimi tanımlarım. Defans yapacağım, ortalar da yapacağım. Umarım bu ortalar gole dönüşür."

"Mert Günok ile Türkiye-Çekya maçında bir pozisyonları oldu. Gelince ilk tanışırken ne konuştular?"

"İlk görüştüğümüzde zaten birbirimizi tanıyoruz gibi bir hava oluştu. Artık bana rakip olmaması, takım arkadaşım olarak arkamda olması bana iyi hissettiriyor."