Transfer döneminin en flaş takımlarından biri olan Beşiktaş, sol kanat bölgesi için Manchester United forması giyen yıldız oyuncu Jadon Sancho'yu gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol kanat bölgesi için Jadon Sancho'yu gündemine aldı.

Siyah beyazlıların, Manchester United forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun şartlarını sorduğu öğrenildi.

İngiliz yıldızın ekonomik anlamda şartlarının yüksek olduğu ancak Beşiktaş'ın bu transfer için maddi imkanlarını zorlayacağı kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Sancho'nun, İngiliz deviyle olan kontratı 2026'da sona erecek.

Öte yandan Sancho'ya İtalya Serie A'dan da taliplerin olduğu aktarıldı.