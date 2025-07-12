Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan genç oyuncu Elan Ricardo için flaş bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Elan Ricardo için sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç oyuncuya talip çıktı. Portekiz basınından çıkan haberlere göre, Portekiz Ligi ekiplerinden Tondela, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için harekete geçti. Şu ana kadar hiçbir resmi maçta süre bulamayan genç oyuncuyu Beşiktaş, kiralamaya sıcak bakıyor.