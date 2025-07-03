Kadrosunu David Jurasek ve Tammy Abraham ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş şimdi de İtalyan ekibi Milan’ın İsviçreli yıldızı Noah Okafor için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son yıllarda kasım ayında şampiyonluk yarışının gerisinde kalarak taraftarlarını üzen siyah-beyazlılar, bu kez işi sıkı tutuyor. İlk olarak sol beke David Jurasek'i transfer eden Beşiktaş, dün de Tammy Abraham'a resmi imzayı attırdı. Bu iki ismin ardından hız kesmeden çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar şimdi de teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takviye talip ettiği sol kanat için çalışmalarını sıklaştırdı. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılarda gündeme gelen futbolcu ise Milan'ın yıldızı Noah Okafor oldu.

MILAN SATMAK İSTİYOR

İtalyan ekibinde forma giyen 25 yaşındaki İsviçreli futbolcu için harekete geçen yönetim, satın alma opsiyonu ile birlikte oyuncuyu renklerine katmak istiyor. Geçen sezon devre arasında Milan'dan Napoli'ye kiralık olarak giden ancak burada yarım sezonda sadece 36 dakika forma şansı bulan Okafor, Milan'da da düşünülmüyor. Oyuncuyu satmak isteyen Milan'ı satın alma opsiyonuyla ikna etmeye çalışan yönetim, mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı. Milan Okafor'u 2023'te 13 milyon euro'ya transfer etmişti.