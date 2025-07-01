Yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren Beşiktaş, Roma forması giyen golcü Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı.

Siyah beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki forvet İstanbul'a geldi.

İŞTE İLK SÖZLERİ:

"Çok uzun bir yolculuk oldu. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye'ye gelmiştim ama İstanbul'a gelmemiştim, İstanbul çok güzel. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde bu meşhur ve çok güzel forma var. Bu formayı TV'de sürekli görüyordum. Giymek nasip oldu. Çok gururluyum."

"YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM"

"Ben kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi büyük tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş, Türkiye'nin ilk spor kulübü. Tutkulu bir taraftara, çok seven, kazanmak isteyen bir taraftara sahip. Yüzde yüzümü vereceğim. Umarım burada başarılar, kupalar kazanacağım."