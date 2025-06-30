Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Adı bir süredir siyah-beyazlı kulüp ile anılan Avusturyalı golcü Marko Arnautovic ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Marko Arnautovic'in ismi Beşiktaş ile anılmaya devam ediyor. Avusturyalı golcünün, Siyah-Beyazlı kulüple ilgilendiği ve bu doğrultuda bilgi topladığı belirtiliyor. Takvim'in Avusturya basınından derlediği habere göre, 1.90 boyundaki golcünün, milli takımdan eski arkadaşı olan ve şu anda Beşiktaş U19 takımında antrenörlük yapan Veli Kavlak'ı arayarak Kartal hakkında detaylı bilgi aldığını iddia etti. 36 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken Beşiktaş cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arnautovic'in Inter'le sözleşmesi bu yıl sona erdi.