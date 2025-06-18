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F.Bahçe Opet'te Martinez göreve getirildi! F.Bahçe Opet'te Martinez göreve getirildi! 18:00
TBF'den Beşiktaş'a para cezası! TBF'den Beşiktaş'a para cezası! 17:54
Beşiktaş'tan hakem açıklaması! Beşiktaş'tan hakem açıklaması! 17:50
F.Bahçe'de flaş Erol Bilecik gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Erol Bilecik gelişmesi! 16:34
Beşiktaşlı isim Süper Lig ekibiyle anlaştı! Beşiktaşlı isim Süper Lig ekibiyle anlaştı! 15:40
F.Bahçe'de ayrılık! F.Bahçe'de ayrılık! 14:00
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Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu! Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu! 13:52
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 13:35
Osimhen transferinde G.Saray'a dev rakip! Osimhen transferinde G.Saray'a dev rakip! 12:23
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın rakibi belli oldu! 12:01
F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! 11:33
G.Saray'a transferde kötü haber! G.Saray'a transferde kötü haber! 11:04
TBF'den Beşiktaş'a para cezası!
Beşiktaş'tan hakem açıklaması!
Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar belli oldu mu?
Canlı altın ve döviz kuru takibi 18 Haziran 2025