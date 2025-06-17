Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlanan Federico Chiesa için girişimlere başladı. Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, siyah-beyazlıların yıldız oyuncu için nabız yokladığı yazıldı.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan İtalyan yıldız, Premier Lig'de beklenen performansı gösteremedi ve sadece 466 dakika sahada kalabildi. Siyah-beyazlılar, deneyimli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Chiesa için Napoli Teknik Direktörü Conte devreye girdi.