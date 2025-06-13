Beşiktaş, Bayer Leverkusen’in golcüsü Patrik Schick için ısrarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, bu transfer için sponsor desteği arayışına başladı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Yeni sezonda gol yollarındaki etkisizliğe çözüm arayan Beşiktaş, uzun süredir transfer gündeminde 1. sırada yer alan Çek golcü Patrik Schick için yeniden devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetim, transferdeki sessizliği bozmak için Schick'le bombayı patlatmanın hazırlığını yapıyor. Transfer komitesi, yüksek maliyetli bu transfer için sponsor desteğini devreye soktu. 28 yaşındaki Çekyalı yıldızın takıma katılması adına tüm şartlarını zorlayan Kara Kartal, gerekli finansal kaynakları oluşturmak amacıyla sponsor görüşmelerini de hızlandırdı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK FORMÜLÜ

Fotomaç'ta yer alan habere göre Alman devi Bayer Leverkusen'de oynayan başarılı forvet, geçtiğimiz sezon forma giydiği 45 karşılaşmada, 27 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş'ın, bu transfer için satın alma opsiyonlu kiralık bir teklifle Leverkusen'in kapısına çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Schick transferi, taraftarlar arasında da heyecan yaratmış durumda. Serdal Adalı yönetiminin, Schick'i renklerine bağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiği bildirildi. 1.91 boyundaki tecrübeli santrforun sözleşmesi 2027'de sona eriyor. 46 kez milli olan Schick, 24 de gol attı.

PAPARA İLE YENİ İMZA

Beşiktaş, Papara ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Yapılan yeni anlaşma doğrultusunda Papara, 2025-26 sezonunda Futbol A Takımının formasının sağ kolunda yer alacak. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada; TMSF tarafından atanan Yönetim Kurulu ile yapılan görüşmelerde Papara ile olan sponsorluğun devam etmesinde mutabık kalındığı duyuruldu