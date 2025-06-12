Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kadroyu güçlendirmek için önemli isimlerle temasta. Yönetimin hedefi net. Tüm transferleri yaz kampına yetiştirip sezona iddialı başlamak. Fotomaç'ta yer alan habere göre Kara Kartal'ın listesinde iki yıldız öne çıkıyor. Forvete Simon Banza, kanat için ise Bright Osayi-Samuel. Gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş, bitiriciliğiyle öne çıkan 28 yaşındaki yıldızın transferi için yönetim tüm kozlarını oynamaya hazır.

2.5 MİLYON EURO'YU VEREMEYİZ

Öte yandan kanat hattına da takviye isteyen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel için temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı oyuncu için yapılan transfer görüşmeleri ile ilgili konuştu. Adalı, oyuncunun talep ettiği 2.5 milyon euro'yu veremeyeceklerini ancak belirlenen bütçe çerçevesinde bir anlaşma sağlanabileceğini söyledi. Hem hücumda etkili, hem savunmaya katkı verebilen çok yönlü yapısıyla dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu için girişimler sürüyor. Siyah-beyazlı taraftarların da yakından tanıdığı Osayi-Samuel'in transferi, camiada heyecan yaratmış durumda.