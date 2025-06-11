Beşiktaş'ta Osayi Samuel gelişmesi!

Bir yandan dünyaca ünlü bir golcü ile anlaşmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, bir yandan da fırsat transferi kovalıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda yeni bir yapılanmaya girecek olan siyah-beyazlılar, iyi bir golcünün yanı sıra takımın eksik bölgelerine de nokta atışlar yapmaya çalışıyor. Bu fırsat transferlerinden birisi de F.Bahçe ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Osayi Samuel olarak gözüküyor. Nijeryalı futbolcu ile temasa geçen Kara Kartal önemli bir mesafe kat etti.

ARADAKİ FARK 500 BİN EURO

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde ilerleme sağlayamayan ve ayrılık kararı alan Osayi Samuel, İngiltere ve Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyor. Bu süreçte en iyi teklifi Beşiktaş'tan alan 27 yaşındaki başarılı futbolcu, kararını ilerleyen günlerde verecek. Beşiktaş yönetimi senelik 2 milyon Euro ve imza parası önerirken, futbolcunun talebi 2.5 milyon Euro oldu. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, hem sağ bek hem de sağ kanatta forma giyebilen Osayi ile orta yolun bulunması bekleniyor.

FENERBAHÇE'Yİ SİLDİ

Osayi Samuel, F.Bahçe ile köprüleri tamamen attı. Kendisine ait sosyal medya hesaplarındaki F.Bahçe yazılarını kaldıran ve bio'sundaki alanı boş bırakan Nijeryalı futbolcu, ayrılık sinyalini verdi. Haziran sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi, istediği takıma bedelsiz olarak gidebilecek.