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Talisca'dan ayrılık açıklaması! "Çok sık konuşuyoruz" Talisca'dan ayrılık açıklaması! "Çok sık konuşuyoruz" 00:16
Talisca'dan ayrılık açıklaması! "Çok sık konuşuyoruz" Talisca'dan ayrılık açıklaması! "Çok sık konuşuyoruz" 00:11
Galatasaray'da Victor Osimhen için geri sayım! Galatasaray'da Victor Osimhen için geri sayım! 22:40
Beşiktaş'ta Osayi Samuel gelişmesi! Beşiktaş'ta Osayi Samuel gelişmesi! 22:34
Fenerbahçe'de Leroy Sane çılgınlığı! Rekor teklif... Fenerbahçe'de Leroy Sane çılgınlığı! Rekor teklif... 22:29
Galatasaray Berke Özer'i bitiriyor! İşte sözleşme detayları... Galatasaray Berke Özer'i bitiriyor! İşte sözleşme detayları... 22:20
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Teklif yapıldı! Fenerbahçe'ye maestro geliyor Teklif yapıldı! Fenerbahçe'ye maestro geliyor 22:16
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Demir Ege transferinde sürpriz! Demir Ege transferinde sürpriz! 22:04
İmza töreninde Jose Mourinho'ya büyük övgü! İmza töreninde Jose Mourinho'ya büyük övgü! 22:04
Transferde ortalık karışacak! G.Saray ve Skriniar... Transferde ortalık karışacak! G.Saray ve Skriniar... 22:04
Maximin'den radikal karar! Transferi... Maximin'den radikal karar! Transferi... 22:04
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