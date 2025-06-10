TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ernet Muçi krizi!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcudan transfer durumuna dair rest geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2025- 16:19
Beşiktaş'ın çok büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ernest Muçi, henüz istenilen seviyede beklentileri karşıyalamadı.
Bodrum maçının ardından yönetimin futbolculara verdiği "isteyen gidebilir" mesajına reaksiyon veren Ernest Muçi'nin ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.
Hürriyet'in haberine göre Ernest Muçi menajeri aracılığıyla ayrılık talebini yönetime iletti. 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini alması şartıyla ayrılmak istediği belirtildi.