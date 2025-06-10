TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ernet Muçi krizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcudan transfer durumuna dair rest geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2025- 16:19