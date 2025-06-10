Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Braga, 15 milyon Euro istediği Kongolu forvetin bonservisinde indirime gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, için dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, geçen sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Simon Banza için Braga ile pazarlık masasında. Kara Kartal'da yönetim, Demokratik Kongolu golcü için 10 milyon euro seviyesinde resmi teklif sundu. Braga ise daha önce 15 milyon euro istediği golcü oyuncunun bonservis bedelinde indirime gitmeye hazırlanıyor.

DEMOKRATİK KONGOLU BİÇİLMİŞ KAFTAN

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 39 maçta 22 gol, 7 asist üreten Simon Banza, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de etkileyici bir performans sergilemişti. 27 yaşındaki futbolcu için övgüler yağdıran Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, "Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle Beşiktaş için biçilmiş kaftan" dedi. Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakan tecrübeli santrfor için Braga kısa süre içerisinde siyah-beyazlılara cevap vermesi bekleniyor.