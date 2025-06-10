Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2025/26 sezonu öncesi kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a, Trabzonspor'un da gündeminde olan Fildişili futbolcu Jeremie Boga önerildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Sezona yenilenmiş kadrosu ile girmek isteyen Beşiktaş'ta Jeremie Boga gündemde. Trabzonspor'un da radarında olan Fildişili sol kanat-hücum oyuncusu menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a da önerildi. Fransa'da Nice forması giyen tecrübeli futbolcunun kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah beyazlı yönetimin henüz bu öneriye yanıt vermediği, değerlendirme yapıldığı aktarıldı. 2022-23 sezonunda Sassuolo'dan Atalanta'ya 22 milyon Euro'ya transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, bir sezon sonra 17.5 milyon Euro bonservisle Fransa'nın Nice kulübünün yolunu tutmuştu.