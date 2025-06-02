Spor yazarları Sipay Bodrum FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Elbette her şeyi hakem kararlarına bağlamak mümkün değil, sezon boyu kulüp içinde yaşanan kaos, genel kurul yarışları vs derken dengesiz bir takım çıktı ortaya. Öylesine ki, Lyon'u, Bilbao'yu, Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı (Biri Kupa) iki kez yenen takım, gün geldi 10 kişilik Gaziantep'e, 9 kişilik Konyaspor'a, ligden düşmüş A.Demirspor'a takıldı.

Son maç Bodrum deplasmanında farklı kazandı Kartal ama istatistik dışında pek bir önemi yoktu. Genç Mustafa Hekimoğlu'nun iki gol atması sevindiriciydi hepsi bu.

Beşiktaşlılar'ın hemen unutmak isteyecekleri bir sezon oldu vesselam.