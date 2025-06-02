Spor yazarları Sipay Bodrum FK-Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Sipay Bodrum FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Sipay Bodrum FK-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Kötü ve ağır hakemleriyle dolu sezon sona erdi çok şükür.. Beşiktaş son anda tutunmaya çalıştığı üçüncülük hedefine de, Samsunspor'un uzatmanın son iki dakikasında attığı iki gol nedeniyle ulaşamadı. Futbolda kendi göbeğinizi kesemediğiniz zaman, en kolay hedeflere varmanız bile zordur.
Elbette her şeyi hakem kararlarına bağlamak mümkün değil, sezon boyu kulüp içinde yaşanan kaos, genel kurul yarışları vs derken dengesiz bir takım çıktı ortaya. Öylesine ki, Lyon'u, Bilbao'yu, Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı (Biri Kupa) iki kez yenen takım, gün geldi 10 kişilik Gaziantep'e, 9 kişilik Konyaspor'a, ligden düşmüş A.Demirspor'a takıldı. Son maç Bodrum deplasmanında farklı kazandı Kartal ama istatistik dışında pek bir önemi yoktu. Genç Mustafa Hekimoğlu'nun iki gol atması sevindiriciydi hepsi bu. Beşiktaşlılar'ın hemen unutmak isteyecekleri bir sezon oldu vesselam.
Şimdi transfer dönemi başlıyor ve geride kalan sezon iyi bir golcüsü olmadığı için büyük sıkıntılar yaşayan Kartal bu eksikliğini gerçek bir golcüyle giderebilecek mi hep birlikte göreceğiz. Umarım Başkan Serdal Adalı, herkesin futbol alimi (!) olduğu sosyal medyanın akıntısına kapılmaz ve golcü konusuna odaklanır.
Dört büyüklerin yaşadıkları tüm şampiyonluklarına bakın, kadrolarındaki diğer oyuncularını pek hatırlamazsınız belki ama 10 numaralarını ve santraforları herkesin hatırındadır; Gomez, Sosa, Aboubakar, Talisca, Gomis, Alex, Hooijdonk, İcardi, Osimhen, Sneijder, Bakasetas, Cornellius vs… Yani manzara ortada, gören görür ve gereğini yapar.
SİNAN VARDAR - SEZONU UNUTMAK İSTİYORUZ
Ligin son haftasında Beşiktaş için hedef netti: Üçüncülük ve Avrupa'da play-off avantajı. Bu, sezonu geç açmak ve daha sağlıklı hazırlanmak anlamına geliyordu. Rakip ise benim için özel bir kulüp: Bodrumspor. A.Ş. yapısına geçişinde katkı sunduğum değerli bir takım.
Bu sezon Süper Lig'e veda etseler de güçlü bir dönüş yapacaklarına inanıyorum. Maçın yıldızı hiç kuşkusuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'ydu. 2007 doğumlu bu genç oyuncu, attığı golle Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk 2007 doğumlu futbolcu olarak tarihe geçti. Kendisiyle zaman zaman birebir görüşüp sohbet ettik. Bu gol onun için sadece bir başlangıç. Daha yürüyecek çok yolu var. Aferin evlat!
Gedson Fernandes kariyerindeki ilk kafa golünü attı. Mustafa'nın ilk golü, Gedson'un ilk kafa golü derken bu maç "ilklerin maçı" oldu. Gençlerin enerjisi, takımın arzusu ve gelecek sezonun umut ışıkları bu karşılaşmada kendini gösterdi. İlk yarının kapanışını da Mustafa yaptı. Gençlere şans verdiği için Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjær'i tebrik ediyorum; 18 yaşında bir yeteneği kazandırdı. Beşiktaş 3-0 öndeyken, bu kadar rahat bir oyunda yedekteki genç oyunculara şans verilmemesi bence eksiklikti. Dakika 70 olmuştu, hâlâ değişiklik yoktu. Tek teselli lig 3.'lüğü derken; Samsunspor'un Kayserispor karşısında uzatma anlarında attığı mucizevi iki golle Beşiktaş ligi 4. sırada tamamladı.
Transfer çalışmaları, dinlenme süreci ve Avrupa'ya doğrudan play-off'tan başlamak açısından bu sonuç çok kötü oldu. Bodrumspor'a 1. Lig serüveninde başarılar diliyorum. Bir haftalık bir tatilin ardından, yeniden buluşmak dileğiyle... Sağlıkla kalın!
MUSTAFA ÇULCU PENALTI DOĞRUYDU
Geçen hafta Rizespor'a mağlup olunca 3.'lük yarışında avantajı Samsunspor'a kaptıran Beşiktaş, küme düşmüş Bodrum FK karşısında çok rahat bir oyunla farklı galibiyeti elde etti. Kulaklar Samsun'da ayaklar Bodrum'daydı. Gedson, Hadziahmetoviç ve önlerinde Joao Mario merkezde iyi işler yaptılar. Son dakikalarda Samsun'dan gelen haberle Beşiktaş yıkıldı. Ligi 3. tamamlayan Samsunspor'u kutlarım. Bodrum FK da futbolu bırakan Celustka'ya bundan sonraki hayatında başarılar dilerim.
Cihan Aydın, hak ettiği FIFA listesinden özel istekle çıkarılmıştı. Bir ara dağıldı, sonra toparlandı, güzel maçlar da yönetti. Ne acıdır ki MHK elinde 7 FIFA varken kupada çeyrek, yarı ve finalde ve de bu 3.'lük maçında bile ona muhtaç kaldı! Yaşadıklarının etkisi ile kupa finalinde kendisine kafa kafaya temas eden Savic'i politik davrandı, atamadı, üstelik sarısı da vardı. Oysa Samsunspor'lu Mouandilmadji koluna temas ettiği anda tereddütsüz ikinci sarıdan ihraç etmişti!
Hakemlikte yetenekten daha değerli olan cesaret, karakter, adalet ve duruştur. Cesaret yoksa idareci hakem olursunuz. Hakemler şunu bilmeliler; MHK'lar gelir gider ama yaptığınız eyyamlar ve yüreksizlik unutulmaz, üzerinize yapışır, sizinle mezara kadar gider. Başkalarının konumu için değil kendi onurunuz için hakemlik yapmalısınız...
Beşiktaş lehine verdiği penaltı doğruydu. Hakem olmasa da oynanacak rahatlıkta bir maçtı. 20 yılı Süper Lig, 2 yıl FIFA, 15 derbi ve 32 yıllık hakemlik kariyerinde son maçına çıkan yardımcı hakem A.Volkan Narinç'i tebrik eder bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim.