Trendyol Süper Lig'de sezonun perdesi, 38. haftada Sipay Bodrum FK ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleyle kapanıyor. Ligde son virajı dönen siyah-beyazlı ekip, önemli karşılaşmada hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ancak Kartal’ın gözü bir yandan da Samsunspor’un alacağı sonuçta. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, sezonu 3. sırada tamamlama hedefiyle sahaya çıktı. Öte yandan küme düşmesi daha önce kesinleşen Sipay Bodrum FK, Süper Lig'e veda ettiği bu maçta taraftarına galibiyet armağan ederek sahneden alkışlarla inmek istiyor. Sipay Bodrum FK-Beşiktaş karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun son perdesi, Sipay Bodrum FK ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleyle kapanıyor. Ligin 38. haftasında kozlarını paylaşan iki ekip, sezonu farklı hedeflerle tamamlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılım yolunda kritik bir virajdan geçerken, ev sahibi Bodrum temsilcisi ise Süper Lig'e veda etmeden önce taraftarına galibiyet armağan etmeyi hedefliyor. Beşiktaş, 35 maçta elde ettiği 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 59 puan topladı. Ancak son iki haftada yaşanan puan kayıpları, Kara Kartal'ı ligde 4. sıraya geriletti. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Bodrum FK karşısında kazanarak Samsunspor'un puan kaybetmesini bekliyor. Ev sahibi Sipay Bodrum FK cephesinde ise duygusal bir veda havası hâkim. Küme düşmesi kesinleşen yeşil-beyazlılar, Süper Lig'deki son maçlarında seyircisinin önünde üç puan alarak buruk da olsa mutlu bir kapanış yapmak istiyor.

SİPAY BODRUM FK-BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

SİPAY BODRUM FK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK-Beşiktaş maçı 1 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başladı.

SİPAY BODRUM FK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan Sipay Bodrum FK-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

SİPAY BODRUM FK-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ege, Herelle, Ajeti, Cenk, Ahmet, Fredy, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puşcaş

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Mustafa