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Mourinho'dan ayrılık açıklaması! Mourinho'dan ayrılık açıklaması! 01:35
Mourinho: Kırmızı karttan sonra... Mourinho: Kırmızı karttan sonra... 01:35
F.Bahçe'den şok mağlubiyet! F.Bahçe'den şok mağlubiyet! 01:35
F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! 01:35
Icardi'den F.Bahçe'ye gönderme! Icardi'den F.Bahçe'ye gönderme! 01:35
F.Bahçe 10 kişi kaldı! F.Bahçe 10 kişi kaldı! 01:35
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F.Bahçe taraftarından Ali Koç’a tepki! F.Bahçe taraftarından Ali Koç’a tepki! 01:35
Osimhen’den ayrılık mesajı mı? Osimhen’den ayrılık mesajı mı? 01:35
G.Saray'a 3. Lig'den transfer! G.Saray'a 3. Lig'den transfer! 01:35
G.Saray'dan Xhaka atağı! G.Saray'dan Xhaka atağı! 01:35
Buruk'tan Mourinho'ya flaş gönderme! Buruk'tan Mourinho'ya flaş gönderme! 01:34
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! 01:34
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