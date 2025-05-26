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Maç sonrası sert çıktı: İçin sızlamadı mı? Maç sonrası sert çıktı: İçin sızlamadı mı? 09:06
G.Saray kupasına kavuştu! G.Saray kupasına kavuştu! 00:49
G.Saray kupasına kavuştu! G.Saray kupasına kavuştu! 00:49
Fenerbahçe'nin gözü Manchester City'nin yıldızlarında! Fenerbahçe'nin gözü Manchester City'nin yıldızlarında! 00:42
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Mertens G.Saray'a göz yaşlarıyla veda etti! Mertens G.Saray'a göz yaşlarıyla veda etti! 00:25
Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik 00:25
Yıldırım'dan zafer sonrası açıklama! Yıldırım'dan zafer sonrası açıklama! 00:25
Solskjaer'den flaş açıklama! "Sezon boyunca..." Solskjaer'den flaş açıklama! "Sezon boyunca..." 00:24
Fatih Tekke:Hayatımda ilk defa gördüm Fatih Tekke:Hayatımda ilk defa gördüm 00:24
Maç sonrası sert çıktı: İçin sızlamadı mı?
Solskjaer'den flaş açıklama! "Sezon boyunca..."
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