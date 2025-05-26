Spor yazarlarından Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı sonrası yorumlar!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Konuk takım mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Bir takım şampiyonluğu kaçırdığı için taraftarını üzebilir, çocukları ağlatabilir!.. Aynı takım Türkiye Kupası'ndan elenince yine kendisine gönül verenleri üzüp, ağlatabilir… Bunlar olmayacak şeyler değildir… Ancaak bir takım, ligde kalmayı geçen hafta garantilemiş ve yıllardır İstanbul'da puan yüzü görmemiş Çaykur Rizespor'a mağlup olup, üçüncülük hedefinden de koparak çocukları ağlatamaz!.. Bu ayıptır…
Muhteşem taraftarının önünde oynuyorsun ve kazandığın takdirde büyük ölçüde lige üçüncü bitirip UEFA'ya kısa yoldan gideceksin… Bu şartlarda sen Rizespor'dan iki gol yiyor ve maçı kaybediyorsan sözün bittiği yer tam da burasıdır… O vesileyle sevgili Serdal Adalı'ya ilk ve son kez naçizane tavsiyede bulunacagim, ister kulak verir, ister kulak arkası eder, kendi bilir..
Bak sayın Başkan 40 yıllık tecrübeyle söylüyorum eğer hiçbir şekilde tartışılmayamayacak, çatır çutur gol atacak, Gomez performansı gösterecek bir golcü almazsan alacağın diğer oyuncuların hiçbir hükmü olmayacak. Bir gol bin ayıp örter diye yıllardır bas bas bağırıyorum… İyi bir golcün varsa kötü oynarken de kazanırsın. Kötü bir golcün varsa iyi oynarken de kazanamazsın!
Futbolun gerçeği bu kadar açık, kısa ve net. İster çevrendeki, ya da sosyal medyadaki boş boğazlara kulak verip ucuz yollusundan iki stoper, üç kanat, beş orta saha, bir de golcüye benzer bir şey alır milletin ağzını kaparsın, ister bu tecrübeyi dinler bütün gücünü gerçek bir golcü almak için kullanır gerisi ya nasip dersin… Karar senin.
MUSTAFA ÇULCU - HİÇ YAKIŞIYOR MU?
Beşiktaş'ın tek hedefi var o da lig üçüncülüğü. Tribün desteği tam, sahada, baskılı ve istekli oyun var ama ilk yarıda sadece bir isabetli şut olması, son vuruşlar iyi olmaması sıkıntılı! Rafa da oyuna tam giremeyince Beşiktaş, üretmekte ve gol bulmakta zorlanıyor. Çaykur Rizespor, rakibi üstüne çekerek kalabalık savunma ve yakalarsam atarım anlayışı ile kontratak futbolu oynadı.
Oyundan hiç düşmediler, oyunu bozmadılar ve keyif alarak güzel futbol oynadılar. Olawoyin sahada hakemleri zorluyor. Daha dikkatli olmalı. İki takımın istekli oyunu ikinci yarıda karşılıklı ataklarla devam etti. Trabzon'dan gelen beraberlik anonsuna tam sevinirken, uzatma dakikalarında Rizespor'un galibiyet golü şok yarattı.
Elit kategori hakemimiz Halil Umut Meler'e bu maçtan bağımsız şunu sormak istiyorum; Ülkemizin şu anda şüphesiz en iyi, en deneyimli hakemisin. Hiçbir derbi ve zorluk derecesi yüksek maç yönetmeden koca sezonu tamamlamak hiç mi içini sızlatmıyor? Rahatsız olmuyor hatta ve hatta utanmıyorsun be kardeşim! Bu durumu kendine yakıştırıyor musun?
32'de Beşiktaş penaltı bekledi. Mocsi'nin tek elle rakibini formasından çekmesi var, lakin penaltı için yeterli bir çekme ve müdahale değildi. 47'de Rize, Varesanovic ile penaltı bekledi, her iki pozisyonda hakemin devam kararları doğruydu. Gösterdiği kartlar doğruydu. Eh bir zahmet bu maçı da başarı ile yönetsin...