32'de Beşiktaş penaltı bekledi. Mocsi'nin tek elle rakibini formasından çekmesi var, lakin penaltı için yeterli bir çekme ve müdahale değildi. 47'de Rize, Varesanovic ile penaltı bekledi, her iki pozisyonda hakemin devam kararları doğruydu. Gösterdiği kartlar doğruydu. Eh bir zahmet bu maçı da başarı ile yönetsin...