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Özbek'ten Osimhen açıklaması! "Transferi..." Özbek'ten Osimhen açıklaması! "Transferi..." 20:08
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 19:13
Süper Lig 37. hafta maçları | CANLI Süper Lig 37. hafta maçları | CANLI 18:55
Solskjaer'den sakatlık açıklaması! Solskjaer'den sakatlık açıklaması! 18:39
Fatih Tekke: Mevcut kadroyla... Fatih Tekke: Mevcut kadroyla... 18:38
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G.Saray şampiyonluğu kutluyor | CANLI G.Saray şampiyonluğu kutluyor | CANLI 18:26
Monaco-Fenerbahçe Beko | CANLI Monaco-Fenerbahçe Beko | CANLI 18:14
Beşiktaş evinde Rize'ye mağlup! Beşiktaş evinde Rize'ye mağlup! 18:07
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 17:51
Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! 17:40
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu 17:35
Solskjaer'den flaş açıklama! "Sezon boyunca..."
Süper Lig 37. hafta maçları | CANLI
Süper Loto çekildi! (25 Mayıs)
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 25 Mayıs Pazar