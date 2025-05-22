TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Keny Arroyo ve Elan Ricardo için flaş karar! Gelecek sezon...

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılarda takıma katılacak yeni isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Kara Kartal'a mevcut sezonun ara transfer döneminde katılan Keny Arroyo ve Elan Ricardo hakkında önemli gelişmeler yaşandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon için Arroyo'nun mutlaka kadroda tutulmasını istediği, Ricardo'nun ise kiralık olarak gönderileceği öne sürüldü. Milliyet'te yer alan habere göre 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu, Trendyol Süper Lig'de düzenli oynayabileceği bir kulübe kiralık verilecek.

Elan Ricardo resmi maçlarda henüz Beşiktaş formasını giymedi.