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Beşiktaş'tan Arroyo ve Ricardo için flaş karar! Beşiktaş'tan Arroyo ve Ricardo için flaş karar! 15:48
G.Saray sağ bekini İtalya'da buldu! G.Saray sağ bekini İtalya'da buldu! 15:45
F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! 14:05
F.Bahçe'nin Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor F.Bahçe'nin Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor 13:26
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G.Saray Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü! G.Saray Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü! 13:17
G.Saray'da Mauro Icardi gelişmesi! G.Saray'da Mauro Icardi gelişmesi! 11:58
Dursun Özbek'ten kupa açıklaması! Dursun Özbek'ten kupa açıklaması! 10:32
F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! 10:24
G.Saray Osimhen'in kararını bekliyor! G.Saray Osimhen'in kararını bekliyor! 10:20
PSG'nin yıldızları F.Bahçe'ye! 40 milyonluk operasyon PSG'nin yıldızları F.Bahçe'ye! 40 milyonluk operasyon 09:54
Rus ekibi Gedson'dan vazgeçmiyor!
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor
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