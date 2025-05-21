Beşiktaş'tan Wind operasyonu!

Beşiktaş, Wolfsburg ile 1 yıl kontratı kalan Danimarkalı santrfor Wind'i çok istediğini belli etti. İşte transferin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2025- 06:41