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Fenerbahçe'den Vlahovic'in menajeriyle kritik görüşme! Fenerbahçe'den Vlahovic'in menajeriyle kritik görüşme! 23:52
Galatasaray'ın 1 numarası Marcin Bulka! Galatasaray'ın 1 numarası Marcin Bulka! 23:29
Galatasaray'dan Leroy Sane için çılgın teklif! Galatasaray'dan Leroy Sane için çılgın teklif! 23:23
Servet ödemişlerdi! İşte Fenerbahçe'nin Rasmus Hojlund teklifi planı Servet ödemişlerdi! İşte Fenerbahçe'nin Rasmus Hojlund teklifi planı 22:30
Beşiktaş'tan Wind operasyonu! Beşiktaş'tan Wind operasyonu! 22:23
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Bednarek için girişim... Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Bednarek için girişim... 22:20
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Fenerbahçe Jonathan David'i ilk sıraya yazdı! Fenerbahçe Jonathan David'i ilk sıraya yazdı! 22:11
Fenerbahçe'nin Osimhen hamlesi ortaya çıktı! Galatasaray... Fenerbahçe'nin Osimhen hamlesi ortaya çıktı! Galatasaray... 22:04
Beşiktaş'ta Pasalic atağı Beşiktaş'ta Pasalic atağı 21:53
Trabzonspor'da Ahmet Can Kaplan atağı Trabzonspor'da Ahmet Can Kaplan atağı 21:42
Beşiktaş ve G.Saray'a şok! Tercihini yaptı Beşiktaş ve G.Saray'a şok! Tercihini yaptı 21:12
Mertens'ten Kevin De Bruyne tepkisi! Transfer... Mertens'ten Kevin De Bruyne tepkisi! Transfer... 21:12
Beşiktaş'ta Pasalic atağı
Beşiktaş'tan Wind operasyonu!
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