AS Monaco Ocak ayında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Libyalı orta saha Moatasem Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

AS Monaco direktörü Thiago Scuro yaptığı açıklamada: "Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu, ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Daha dinamik, önde oynayabilen, geçiş oyunlarında etkili, pres yapabilen bir oyuncu istiyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Al-Musrati Ocak ayında 1 milyon Euro'luk bedelle kiralık olarak Monaco'ya gitmişti ve 8+2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.