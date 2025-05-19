Spor yazarları Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve 3'üncülük yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Corendon Alanyaspor - Beşiktaş mücadelesini çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2025- 09:01