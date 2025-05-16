Beşiktaş'ın Avusturyatakımlarından Lieferingforması giyen ortasaha oyuncusu TolgahanŞahin ile ilgilendiğiöne sürülüyor. Avusturyabasınında yer alan ve Takvim'in derlediği haberegöre; Liefering formasıgiyen Tolgahan'ın buyaz takımdan ayrılmasıve kariyerindeki bir sonrakiadımı atması bekleniyor.Avusturya'danbazı takımlar ve SüperLig'den Eyüpspor veKasımpaşa'nın da 20yaşındaki oyuncununpeşinde olduğu gelen bilgilerarasında yer alıyor.Liefering forması altındabu sezon 19 karşılaşmadasüre bulan genç futbolcu,2 kez gol sevinciyaşamayı başardı...