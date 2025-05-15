Beşiktaş'a Sambacı stoper! Ze Vitor...

Savunmasını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Portekiz ekibinin 24 yaşındaki stoperi önerildi. Nacional’in Ze Vitor için 2,5-3 milyon Euro arası bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2025- 06:41