Beşiktaş, santrforda kaliteyi ve skorerliği artırmak için yaz transfer döneminde şartları zorlayacak. Sezona yeni bir forvetle başlamayı hedefleyen siyah beyazlı takımda Wolfsburg'dan Jonas Wind listedeki yerini korurken, Sabah'ta yer alan habere göre gündeme gelen isimlerden birisi de Tammy Abraham oldu. Sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki santrfor da listeye girdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gol yollarındaki sıkıntıyı net bir şekilde çözmeyi hedeflerken geniş bir liste üzerinde çalışmalar sürüyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Roma'nın sezon başında Milan'a kiralık gönderdiği İngiliz futbolcu, değerlendirmeye alındı. Roma'ya 2021-22 sezonunda dönemin teknik direktörü, şimdilerde F.Bahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun, Chelsea'den 41 milyon Euro'ya aldırdığı Abraham, sezon başında Milan'a kiralanmıştı. Roma'ya dönecek oyuncunun, sözleşmesinde opsiyon yok. Kulübüyle 2027 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

Abraham, Milan'da 43 maçın sadece 17'sine 11'de başladı. Genelde sonradan oyuna girerek 10 gol ve 5 asiste imza attı.