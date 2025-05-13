Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kicker'de yer alan haberde Beşiktaş'ın Bundesliga 2 ekibi Hertha Berlin forması giyen Fabian Reese ile ilgilendiği iddia edildi. Haberde Siyah-Beyazlılar'ın 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuna yıllık 2,5 milyon Euro'luk bir kontrat önereceği de belirtildi. Bu sezon Alman ekibiyle 18 maça çıkan tecrübeli sol kanat oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atıp 1 de asist yaptı.
61 GOLE KATKI SAĞLADI
Alman futbolcu son 3 sezonda 34 gol, 27 asistle 61 gole katkı yaparak dikkatleri çekti. Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah- beyazlılar'ın sezon sonunda Reese ile ilgili bir hamle de bulunup bulunmayacağı merak konusu. Yüksek top tekniğinin yanı sıra hava hakimiyetiyle de dikkat çeken 1,89'luk yıldıza güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçiliyor. Bundesliga ekiplerinin de radarında bulunan Reese'nin takımıyla olan kontratı 2028 yılında sona erecek.