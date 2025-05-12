Sahasında Adana Demirspor'u mağlup ederek ligde 3. sıraya yerleşen Beşiktaş'ta yaz transfer sezonu çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların yeni sezonda o yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığı duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'i üçüncü bitirerek Avrupa Ligi'nde boy göstermeyi hedeflerken öte yandan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kadroda gençleşme çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, scout ekibinin gözlemleri ve önerileri sonucu Dunajska Streda takımında forma giyen Mahmudu Bajo'yu listesine dahil etmişti.

Slovak basını, Kara Kartal'ın transferde mutlu sona ulaştığını duyurdu.

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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Futbalove Zakulisie'den derlediği habere göre; siyah beyazlılar, Bajo'nun transferi için 2.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeme konusunda Slovak temsilcisi ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki oyuncu için bonus ödemelerinin de olacağı belirtildi.

Gambiyalı oyuncu, bu sezon Streda forması ile 32 maçta 2 bin 555 dakika süre alırken takımına skor katkısı sağlayamadı.