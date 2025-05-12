CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki ilk transferi İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki ilk transferi 21:37
Trabzonspor'dan Enis Destan açıklaması! Trabzonspor'dan Enis Destan açıklaması! 20:28
Trabzonspor'da G.Saray mesaisi! Trabzonspor'da G.Saray mesaisi! 20:11
F.Bahçe'de İkas Eyüpspor mesaisi! F.Bahçe'de İkas Eyüpspor mesaisi! 20:09
De Bruyne G.Saray'a gelecek mi? De Bruyne G.Saray'a gelecek mi? 18:35
İşte kupa finalinin VAR hakemi! İşte kupa finalinin VAR hakemi! 16:55
Daha Eski
G.Saray antrenmanında eğlenceli anlar! G.Saray antrenmanında eğlenceli anlar! 16:07
Veda açıklaması yaptı! F.Bahçe'ye geri dönüyor Veda açıklaması yaptı! F.Bahçe'ye geri dönüyor 15:28
Transferde Yunus Akgün bombası! Astronomik teklif... Transferde Yunus Akgün bombası! Astronomik teklif... 14:44
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! Trabzonspor'dan hakem tepkisi! 14:16
G.Saray Erkek Basketbol Takımı İstanbul'a döndü G.Saray Erkek Basketbol Takımı İstanbul'a döndü 13:11
F.Bahçeli o isim Çizme yolcusu! F.Bahçeli o isim Çizme yolcusu! 12:55