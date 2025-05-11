Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte karşılaşmanın ardından Ciro Immobile dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE IMMOBILE'NİN AÇIKLAMALARI

"Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla da görüştük, aramızda güzel bir diyalog geçti. Hem ben hem takım için daha iyi mental seviyelere gelmek için böyle bir görüşmemiz oldu. Şu anda işler iyi gidiyor. Kalan maçlarda üçüncü sırayı almak için elimizden geleni yapacağız."

"Benim için gideceğim yönünde bazı şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Yanlış yorumlanmadan kaynaklanmış olabilir. Burada mutluyum. Kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum. Sahada da elimden geleni yapmaya çalışıyorum."