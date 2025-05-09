Bu sezon gol yollarında istediği yaratamayan Beşiktaş'ta forvet transferi ilk sırada yer alıyor. Ciro İmmobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetim bu bölgeye iki takviye gerçekleştirecek.

Fotomaç'ın haberine göre, bu isimlerin başında ise bir dönem siyah-beyazlı formayı da terleten Wout Weghorst yer alıyor. Hollanda ekibi Ajax'ta hamle oyuncusu olarak forma giyen ve oyuna hep sonradan dahil olan 32 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi. Senelik 2.5 milyon Euro kazanan başarılı futbolcuya bonuslarla birlikte bu rakamın üzerinde bir rakam öneren siyahbeyazlılar, seçim sonrasında çalışmalarına hız verecek. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Weghorst için Ajax'ın fazla bir talebi bulunmazken oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 920 dakika forma giyen Wout Weghorst 9 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.