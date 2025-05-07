Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı'nın transferde en büyük bütçeyi Bayer Leverkusen’in Çekyalı golcüsü Patrik Schick için ayıracağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bu sezon derbilerde gösterdiği başarılı performansla gelecek adına umut veren Beşiktaş, yapacağı nokta atışı takviyelerle gelecek yıllarda şampiyonluk potasına girmek istiyor. Son yıllarda İcardi ve Osimhen'in ligde yarattığı farkı gören Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, forvet transferinde büyük oynama kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre, Ciro İmmobile ile yollarını ayırıp takıma iki isim kazandırmak isteyen siyah-beyazlılar, forvet transferinde tüm şartlarını zorlayıp kesenin ağzını sonuna kadar açacak.

SOLSKJAER ÇOK İSTİYOR

G.Saray ve F.Bahçe'yi İmmobile olmadan deviren siyah-beyazlıların çilek transferi olarak Bayer Leverkusen'in yıldızı Patrik Schick gösteriliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de çok istediği 29 yaşındaki Çekyalı oyuncu için seçim sonrasında gaza basacak olan yönetim, ilk olarak kiralama yoluna gidecek. 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Schick'i zorunlu satın alma opsiyonu ile almak isteyen siyah-beyazlılar, böylece yeni sezonda başka isimlerin transferine de para ayırabilecek.

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Bu sezon Leverkusen forması ile Bundesliga'da 29 maça çıkan Patrik Schick, 19 gole imzasını attı.