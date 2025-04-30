Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, aradığı santrforu ise Bundesliga'da buldu. Siyah-beyazlıların yıldız isim için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Gelecek sezondan itibaren takımı gençleştirmek isteyen ve geleceğin takımını inşa etmeye çalışacak olan siyah-beyazlılar, forvet transferinde kesenin ağzını açacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre, forvette çok sayıda isimle temasa geçen siyah-beyazlıların çilek adayı ise Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick. 29 yaşındaki Çekyalı futbolcuyla ilgilenen siyah-beyazlılar, mayıstaki başkanlık seçimi sonrasında resmi adımları atarak Alman ekibi ile temasa geçecek.

IMMOBILE'NİN YERİNE

Gelecek sezon Ciro İmmobile ile devam etmek istemeyen yönetim, İtalyan yıldız ile yollarını ayırmayı başarırsa ödemesi gereken 10 milyon Euro'dan kurtulmuş olacak. Bu parayı Schick transferinde kullanmayı planlayan siyah-beyazlılar, başarılı futbolcu için maddi olarak tüm şartlarını zorlayacak. İleri uçta tecrübeli bir isim arayan yönetim, Solskjaer'in de beğendiği Çekyalı isim için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.