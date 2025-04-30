Düzenlenen yemek organizasyonunda takımın son durumu hakkında teknik direktör Solskjaer'den bilgi alan Başkan Adalı, siyah-beyazlılara Süper Lig'deki Fenerbahçe maçında başarılar diledi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı futbol takımıyla buluştu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde; teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Buluşmada yönetim kurulu üyesi Mustafa Mollaoğlu da yer aldı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 30.04.2025- 17:57