Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı futbol takımıyla buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde; teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Buluşmada yönetim kurulu üyesi Mustafa Mollaoğlu da yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2025- 17:57